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16.07.2017 (13:48)

На базе Военной академии связи состоится конкурс «Уверенный прием-2017»

В период с 31 июля по 5 августа 2017 г. на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного состоится конкурс по полевой выучке среди подразделений и специалистов войск связи «Уверенный прием-2017».

В ходе проведения конкурса основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Кроме того, военнослужащие в режиме реального времени организуют защищенную видеоконференцию в условиях радиоподавления со стороны условного противника, а также на фоне постоянно-меняющейся учебно-боевой обстановки передадут цифровую информацию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Соревнования , Войска связи
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