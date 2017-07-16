16.07.2017 (13:48)

На базе Военной академии связи состоится конкурс «Уверенный прием-2017»

В период с 31 июля по 5 августа 2017 г. на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного состоится конкурс по полевой выучке среди подразделений и специалистов войск связи «Уверенный прием-2017».

В ходе проведения конкурса основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Кроме того, военнослужащие в режиме реального времени организуют защищенную видеоконференцию в условиях радиоподавления со стороны условного противника, а также на фоне постоянно-меняющейся учебно-боевой обстановки передадут цифровую информацию.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице