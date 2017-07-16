16.07.2017 (13:26)

Палата военно-полевого госпиталя открыта на выставочной экспозиции «Здравоохранение России 1917 г.»

«Российский музей медицины» Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко при поддержке ФАНО России открыл выставочную экспозицию «Здравоохранение России 1917 г.»

Выставка стала первым шагом на пути к созданию постоянной экспозиции музея, рассказывающей об истории медицины нашей страны и мира. Музей обладает коллекцией уникальных предметов, связанных с жизнью и деятельностью великих российских ученых-медиков, развитием аптечного дела и фармацевтической промышленности, заводов медицинского оборудования. В его запасниках хранится более 300 000 предметов. В их числе награды, личные вещи, документы, фотографии, предметы мебели, живопись, скульптура, медицинская аппаратура, оборудование и инструменты.

Первый зал посвящен деятельности благотворительных обществ по сбору средств в помощь раненным солдатам первой мировой войны, голодающим и страдающим от эпидемий. Во втором зале посетители могут увидеть военно-полевой госпиталь 1917 г., в котором развернута операционная и послеоперационная палата.

Третий зал посвящен первым шагам становления советской медицины. В нем можно увидеть материалы, кабинет Н.А. Семашко – организатора советского здравоохранения, личные вещи и медицинские инструменты врачей, принявших светскую власть и оставшихся в России.

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