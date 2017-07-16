16.07.2017 (13:17)

Вручение премии «Мегапир»

Председатель Совета Национальной Ассоциации объединения офицеров запаса Вооруженных Сил (фонд «Мегапир»), заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны РФ А.Н. Каньшин вручил премию за выдающийся вклад в военную медицину профессору Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова генерал-майору медицинской службы в отставке Анатолию Михайловичу Шелепову.

Заслуженный деятель науки РФ, академик ряда научных академий, Почетный доктор Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Анатолий Михайловиче 5 лет был заместителем и почти 20 лет – начальником кафедры ОТМС академии, возглавил военно-научную школу организаторов военного здравоохранения.

Под его руководством подготовлено 12 докторских и 52 кандидатских диссертаций. Шелепов активно участвует в разработке проектов уставных и руководящих документов, определяющих деятельность медицинской службы Вооруженных Сил в мирное и военное время. Он является автором 53 монографий, 22 учебников, 82 учебных пособий, 43 руководящих документов, справочников, положений и инструкций, им написано 432 статьи и выполнено 195 научно-исследовательских работ.

«Высокая оценка Общественного совета при Министерстве обороны РФ, а в него входят уважаемые мной люди, для меня значит очень много», - отметил Анатолий Михайлович.

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