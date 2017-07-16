16.07.2017 (12:56)

Музеи воинских частей ЮВО в Волгограде пополнились артефактами времен Великой Отечественной войны

В Волгоградской области на территории военно-мемориального кладбища «Россошки» в рамках поисково-мемориальной акции «Сталинград. Хроника Победы», приуроченной к 75-летию Сталинградской битвы, прошла торжественная передача экспонатов времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), найденных поисковиками региона, мотострелковому соединению Южного военного округа.

Среди переданных экспонатов легендарная винтовка Мосина с примкнутым штыком, шлем Румынской армии, принимавшей участие в боях под Сталинградом и др.

Участники мероприятия посетили музей «Россошинский рубеж», интерактивные площадки с выставкой военной техники и амуниции образца 1942 г., приняли участие в исторической викторине, в завершении отведали солдатской каши и чая из полевой кухни.

На мероприятии присутствовали представители областной администрации, общественных ветеранских организаций.

Также в мероприятии приняли участие более 150 военнослужащих, в том числе рота Почетного караула, которая несет службу на главной высоте России «Мамаевом кургане», и военный оркестр мотострелкового соединения, которому были переданы экспонаты времен ВОВ.

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