16.07.2017 (12:48)

Евразийский ортопедический форум объединил 3750 участников из разных стран

Евразийский ортопедический форум собрал 3750 участников из более чем 70 иностранных государств, включая СНГ, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Евросоюза. Самые масштабные группы специалистов направили: Китай, Бангладеш, Беларусь, Таиланд, Германия, Индия и Сингапур.

В рамках форума Ассоциация травматологов-ортопедов России подписала 13 меморандумов о сотрудничестве с лечебными учреждениями и профессиональными объединениями Азербайджана, Бангладеш, Иордании, Ирана, Казахстана, Китая, Молдовы, Польши, Таджикистана, Узбекистана, Японии.

«Только количество операций по имплантации разного рода медицинских изделий у травматологов-ортопедов опережает все вместе взятые клинические специальности, и этот показатель растет. К примеру, 5 лет назад, в России выполнялось от 8 до 10 тыс. операций по эндопротезированию крупных суставов, а в 2016 году уже больше 110 тысяч», – прокомментировал Сергей Миронов, директор ЦИТО им. Н. Н. Приорова, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России, Президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, академик РАН, сопредседатель научного комитета ЕОФ.

Форум позволил сообща обсудить существующие сложности в разных областях травматологии-ортопедии и возможности работы над улучшением качества диагностики и лечения, обеспечением доступности и обоснованности оказания высокотехнологичной ортопедо-травматологической помощи.

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