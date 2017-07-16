16.07.2017 (12:27)
В филиалы «Оборонлес» Минобороны России поступает новая техника
На вооружение филиалов ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России поступают новая автомобильная техника – пожарные автомобили на базе Камаз-43118 и автофургоны УАЗ-374195.
Пожарная автоцистерна повышенной проходимости на шасси КАМАЗ обеспечивает передвижение по дорогам всех типов, а также доставку к месту возгорания достаточного количества огнетушащих веществ.
Увеличенные отсеки кузовной надстройки позволяют рационально расположить пожарно-техническое вооружение. На автоцистерну пожарную устанавливается пожарный одноступенчатый насос нормального давления с встроенным вакуум-аппаратом или с электрическим вакуум-аппаратом.
Новая техника пойдет на доукомплектование пожарно-химических станции II типа, и будут применяться для охраны лесов Министерства обороны от сезонных пожаров.