16.07.2017 (12:27)

В филиалы «Оборонлес» Минобороны России поступает новая техника

На вооружение филиалов ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России поступают новая автомобильная техника – пожарные автомобили на базе Камаз-43118 и автофургоны УАЗ-374195.

Пожарная автоцистерна повышенной проходимости на шасси КАМАЗ обеспечивает передвижение по дорогам всех типов, а также доставку к месту возгорания достаточного количества огнетушащих веществ.

Увеличенные отсеки кузовной надстройки позволяют рационально расположить пожарно-техническое вооружение. На автоцистерну пожарную устанавливается пожарный одноступенчатый насос нормального давления с встроенным вакуум-аппаратом или с электрическим вакуум-аппаратом.

Новая техника пойдет на доукомплектование пожарно-химических станции II типа, и будут применяться для охраны лесов Министерства обороны от сезонных пожаров.

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