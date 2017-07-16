16.07.2017 (10:32)

На Балтийском флот прибыло 100% призывников

В рамках весенней призывной кампании 2017 года в соединения и воинские части Балтийского флота для прохождения военной службы прибыло свыше 3000 призывников из более чем 20 областей и республик Российской Федерации – Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия и других.

Кроме того, флотские ряды пополнили более полутора тысяч младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков-водителей многоосных автомобилей, радиотехников, связистов, водолазов, акустиков. Данные военнослужащие продолжат военную службу в частях и на кораблях БФ на должностях сержантов и старшин.

На сегодняшний день в соединения и части Балтийского флота прибыло 100 % от запланированного количества военнослужащих молодого пополнения весенней призывной кампании.

В ходе весенней кампании призывные комиссии Калининградской области призвали на военную службу свыше тысячи человек. Все новобранцы остались проходить военную службу на территории Калининградской области, за исключением юношей, которые направлены служить в Президентский полк в город Москву.

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