16.07.2017 (05:11)

В первом полугодии 2017 более 200 военнослужащих ВВО получили служебное жилье в Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане

В первом полугодии 2017 года из федерального бюджета выделены денежные средства для обеспечения жилищной субсидией на приобретение или строительство постоянного жилья помещений 104 семьям военнослужащих, проходящих службу в Комсомольском-на-Амуре и Биробиджанском военных гарнизонах Восточного военного округа (ВВО). Общая сумма выплат составила почти 600 млн рублей.

За этот же период обеспечено служебными квартирами 228 военнослужащих, проходящих службу в Комсомольском-на-Амуре и Биробиджанском военных гарнизонах округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице