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16.07.2017 (05:11)

В первом полугодии 2017 более 200 военнослужащих ВВО получили служебное жилье в Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане

В первом полугодии 2017 года из федерального бюджета выделены денежные средства для обеспечения жилищной субсидией на приобретение или строительство постоянного жилья помещений 104 семьям военнослужащих, проходящих службу в Комсомольском-на-Амуре и Биробиджанском военных гарнизонах Восточного военного округа (ВВО). Общая сумма выплат составила почти 600 млн рублей.

За этот же период обеспечено служебными квартирами 228 военнослужащих, проходящих службу в Комсомольском-на-Амуре и Биробиджанском военных гарнизонах округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Жилье
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