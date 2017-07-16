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16.07.2017 (06:13)

Армейский кроссфит набирает популярность в Приамурском объединении ВВО

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территориях Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, набирают популярность занятия по «армейскому» кроссфиту. Методику подготовки по системе кроссфит адаптировали к армейской среде, доработали и внедрили в учебный процесс специалисты отдела физической подготовки объединения.

Упражнения взяты из системы силового многоборья и включают наклоны туловища, отжимания, упражнения на перекладине и работа с гирями. Имеются в армейском варианте упражнения для работы в парах и группах.

Главным отличием от общепринятых правил кроссфита является то, что он проводится в виде состязаний между воинскими подразделениями или военнослужащими по принципу эстафеты. Данная методика позволяет сплачивать воинские коллективы и физически всесторонне развивать военнослужащих.

По результатам физической подготовленности военнослужащих объединения прослеживается положительная динамика. В гарнизонах армии проводятся чемпионаты для выявления «самого подготовленного» военнослужащего и подразделения объединения, что подразумевает необходимость готовности всех участников к любым нагрузкам.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Спорт , Восточный военный округ
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