15.07.2017 (22:37)

Чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери привезли на российскую военную базу «Кант» в Киргизии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери привезли на российскую военную базу «Кант» в Киргизии

Российские летчики и члены их семей авиабазы «Кант», дислоцированной в Киргизии, смогли прикоснуться к Чудотворной Тихвинской иконе Божией Матери и попросить молитвенной помощи.

Святыня была доставлена из города Каракол в Кант, где в течение часа находилась в православном военном храме в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Икона была привезена в г. Каракол в 1897 году преосвященным Аркадием епископом Туркестанским, который получил ее в дар от Афонского монастыря. Первоначально она находилась в Свято-Троицком монастыре на берегу озера Иссык-Куль, но после его разграбления и разрушения была перенесена в Свято-Троицкий храм Каракола, где и прибывает доныне. На самой иконе имеются следы от выстрелов. (В икону в упор стреляли, но пули отскакивали от доски, оставив только следы). В этом году исполнилось 120 лет со дня перенесения на киргизскую землю православной святыни.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ, на вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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