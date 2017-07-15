15.07.2017 (18:01)

В гарнизоне Мирный прошло торжественное построение, посвященное 60-летию государственного испытательного космодрома «Плесецк»

На центральной площади г.Мирный (Архангельская область) состоялось торжественное построение войск гарнизона Мирный, посвященное 60-летию со дня образования первого государственного испытательного космодрома «Плесецк»

С поздравлениями к военнослужащим космодрома обратились главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев, начальник 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны России генерал-майор Николай Нестечук, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, а также начальник Государственного научно-исследовательского испытательного полигона с 1991 по 1993 Анатолий Перминов.

После прохождения войск гарнизона торжественным маршем по центральной площади города, военнослужащие исполнили строевые песни о космодроме.

Также для гостей и ветеранов состоялся фестиваль военных оркестров, на котором с праздничной программой выступили военный оркестр 1-го Государственного испытательного космодрома и Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской федерации.

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