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15.07.2017 (00:01)

На космодроме Плесецк в Архангельской области в честь его 60-летия установили бюст первого космонавта Юрия Гагарина

В дни празднования юбилея космодрома Плесецк был открыт бюст Юрия Гагарина. Открытие памятника сопровождал военный оркестр гарнизона. Он был установлен возле озера, где заработал фонтан, выполненный в виде ракеты.

Также у стелы «Основателям космодрома» была вскрыта капсула времени, которую заложили в 1977 году военнослужащие Плесецка. Послание, хранившиеся 40 лет в капсуле, предназначалось для жителей близлежащего города Мирный и действующих работников космодрома.

Кроме того, на центральной площади города состоялось открытие аллеи выдающихся начальников космодрома, на которой увековечены бюстами генерал армии Ю.Яшин, генерал-лейтенант С.Штанько, генерал-лейтенант Алпаидзе, генерал-лейтенант Ю.Журавлев, генерал-майор А.Овчинников.

Всего на юбилейные торжества в Мирный приехали более 1 тыс. человек, в том числе ветераны Плесецка. Военнослужащие и гости космодрома возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Плесецк , Праздники , Торжественные церемонии
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