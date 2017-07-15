15.07.2017 (19:04)

В Приднестровье проведен конкурс на лучшего специалиста продовольственной службы ОГРВ ПРРМ

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование на лучшего специалиста продовольственной службы «Армейский запас - 2017».

Для участия в конкурсе допускалась команда в составе 5 человек (4 повара и начальник продовольственной службы). Конкурс включал в себя несколько этапов в рамках, которых военнослужащие сдавали теорию и нормативы по специальной подготовке, сдавали нормативы по физической подготовке и готовили пищу в полевых условиях.

При приготовлении пищи в полевых условиях участники конкурса использовали продовольствие, выдаваемое организаторами конкурса. Использовав выданное продовольствие, каждая команда приготовила суп, мясную или рыбную порцию с гарниром, холодную закуску и напиток. Также участники конкурса состязались по физической подготовленности в трех упражнениях: замес теста на время, забор воды в ЦВ-4 и нарезке овощей на время.

На главном этапе состязания члены судейской комиссии, составленной из офицеров ОГРВ ПРРМ, оценивали технологию приготовления пищи и рецептуру, порядок первичной обработки продуктов и выполнение санитарно-гигиенических требований, а также учитывали внешний вид блюда и его эстетическое оформление.

Победителей конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы наградили грамотами и ценными подарками.

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