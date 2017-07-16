16.07.2017 (07:33)

Более 1,5 тысяч военнослужащих по контракту 49-й общевойсковой армии пройдут курсы выживания в учебных центрах ЮВО

В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) до конца текущего года планируется обучить более 1,5 тысяч военнослужащих по контракту на курсах интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания.

На протяжении месяца контрактники повысят знания в основных воинских дисциплинах, пройдут обкатку танками, преодолеют огненно-штурмовую полосу, совершат 10-километровый марш-бросок, а также научатся организовывать быт при размещении в полях, разводить огонь без спичек, фильтровать воду из болотистой местности или собирать росу.

Так называемые «курсы выживания» рассчитаны на один месяц и основной упор в них сделан на привитие обучаемым навыков, которые позволят умело действовать в экстремальной обстановке, находить выход в самых сложных ситуациях, возникающих при столкновении с противником в реальных боевых действиях.

С начала текущего года в данных воинских частях более 800 военнослужащих армии уже прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки.

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