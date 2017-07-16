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16.07.2017 (08:39)

Более 3 тыс. военнослужащих ЮВО и членов их семей обеспечены жильем в первом полугодии 2017 года

Более 3 тыс. военнослужащих Южного военного округа и членов их семей обеспечено жильем в первом полугодии текущего года, из них около 800 семей – постоянным и более 2,3 тыс. – служебным.

Еженедельно региональное управление жилищного обеспечения «Югрегионжилье» обеспечивает около 10 семей постоянным и около 70 служебным жильем.

К 2028 году планируется полный переход на обеспечение жильем военнослужащих посредством участия в накопительно-ипотечной системе (НИС).

Как сообщает Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, на сегодняшний день можно отметить, что количество участников НИС увеличивается с каждым годом. Анализ работы показал, что в ЮВО более 50 тыс. военнослужащих являются участниками НИС с открытыми именными накопительными счетами.

За июнь-июль, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 17% отмечается увеличение желающих военнослужащих ЮВО вступить в НИС.

Популярность новостроек среди участников военной ипотеки выросла в 5 раз. Краснодарский край продолжает занимать второе место в ВС РФ по количеству приобретаемого по военной ипотеке жилья, затем Ростовская область и Ставропольский край.

Также отмечается Крым, где за первое полугодие прошлого года военнослужащие Минобороны России приобрели в собственность более 130 квартир по военной ипотеке.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Жилье
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