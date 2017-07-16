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16.07.2017 (09:47)

В Севастополе прошла панихида на месте смертельного ранения адмирала П.С. Нахимова на Малаховом кургане

В Севастополе на Малаховом кургане, который в период Крымской войны стал ключевой позицией обороны города, на месте смертельного ранения адмирала П.С. Нахимова по инициативе Севастопольского союза нахимовцев, суворовцев и кадет прошла панихида, в которой приняли участие воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское ПКУ), курсанты ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, а также жители города-героя Севастополя.

Панихиду отслужил настоятель домового храма филиала Нахимовского ВМУ в Севастополе протоиерей Александр Григорьев.

Руководители севастопольских учебных заведений системы среднего и высшего образования ВМФ, носящих имя адмирала П.С. Нахимова и воспитывающих курсантов на примере служения Отечеству прославленного адмирала, погибшего на бастионах Севастополя, планируют сделать данное мероприятие традиционным.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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