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16.07.2017 (11:45)

В Новороссийске экипажи десантных бронетранспортеров тренируются вплавь преодолевать водные преграды

Экипажи десантных бронетранспортеров (БТРД) соединения ВДВ, дислоцированного в Новороссийске, в ходе мероприятий интенсивной подготовки подразделений проводят тренировки по преодолению водных препятствий вплавь на полигоне Раевский.

Среди упражнений, отрабатываемых десантниками, — вождение БТРД на плаву, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, переменное вождение техники по суше и по воде.

В тренировке, которая является обязательным элементом цикла боевой подготовки подразделений ВДВ, приняли участие 30 экипажей БТРД.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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