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15.07.2017 (17:58)

В Белгороде экипажи ВКС показали высший пилотаж на Су-30СМ во время акции «Служба по контракту — твой выбор»

В рамках проведения комплекса праздничных мероприятий, посвященных 105-летию Воздушно-космических сил, в Белгороде на территории автоспортивного комплекса «Вираж» прошла масштабная акция «Служба по контракту — твой выбор». В ней приняли участие экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи».

Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили комплекс фигур высшего пилотажа, в том числе новые элементы с использованием сверхманевренности истребителей Су-30СМ.

В месте проведения акции для гостей мероприятия были представлены образцы вооружения и военной техники Западного военного округа, включая зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции, бронированная и специальная техника, а также предметы летного обмундирования, поисково-спасательного оборудования и средств индивидуальной защиты военного летчика.

Кульминацией акции стало выступление пилотажной группы «Русские Витязи». Экипажи ВКС отработали групповой пилотаж в составе звена из 4-х самолетов, парный и одиночный пилотаж. Летный состав выполнил наиболее зрелищные фигуры, такие как «групповая бочка», «групповая петля Нестерова», «синхронные бочки» четверкой, «ухо», боевые виражи и развороты на форсаже, роспуск «тюльпан». Во время парного и соло-пилотажа летчики отработают полеты на встречных курсах, «встречные бочки», «колокол», «зеркало», а также боевые маневры на закритических углах атаки.

Во время проведения акции работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений Воздушно-космических сил. Для каждого желающего были проведены консультации профессиональных инструкторов и начальные этапы отбора на военную службу по контракту.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Авиационные группы высшего пилотажа , Русские витязи , ВКС
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