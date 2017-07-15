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15.07.2017 (17:40)

В Оренбургской области гранатометчики ЦВО выполнили стрельбы из РПГ-7 и АГС-17 в рамках лагерного сбора

На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли практические занятия с гранатометчиками 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) по огневой и тактической подготовкам.

Гранатометчики выполняли стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17 по статичным и движущимся целям, а также учились маскировать позиции, скрытно перемещаться на поле боя, проводить разведку и классификацию целей, определять дальности и выбор способов поражения.

Занятия проходили в рамках лагерного сбора. В ходе выполнения упражнений учебных стрельб военнослужащие продемонстрировали высокую точность поражения целей.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военные сборы
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