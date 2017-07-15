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15.07.2017 (16:28)

Более 1,4 тыс. юношей из Югры отправлены в войска по итогам весеннего призыва

На службу в Вооружённые Силы РФ в рамках весенней призывной кампании отправились более 1400 югорчан.

В апреле-июле в армию призвали ребят 1990-1999 годов рождения. Как отметил в докладе начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Югры Сергей Коваленко, к местам прохождения военной службы отправлено 1445 человек, что составляет 100% от установленного задания на призыв.

Наибольшее количество призывников ушло служить в Центральный военный округ. В Воздушно-десантные войска от Югры отправились более 80 призывников, 10 ребят — в Президентский полк ФСО России. Более 9% из числа всех призванных югорчан получили высшее профессиональное образование.

В рамках социального проекта «Позвони маме» всем защитникам Родины и родителям выданы сим-карты операторов сотовой связи со специальным тарифным планом.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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