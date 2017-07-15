15.07.2017 (17:25)

Офицеры управления ЦВО сдали проверку по физической подготовке

В Екатеринбурге завершилась проверка офицеров управления Центрального военного округа по физической подготовке.

Во время проверки, которая проводилась с 13 по 15 июля, военнослужащие сдавали нормативы на силу, быстроту и выносливость. Упражнения на силу по выбору сдающего включают подтягивание на перекладине, подъем переворотом на перекладине, подъем силой на перекладине (выход на обе руки), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, толчок двух гирь 24 кг каждая.

Упражнения на быстроту (также по выбору сдающего) состоят из трех элементов: бег на 60 и 100 м, челночный бег 10х10 м, плавание 50 м. Упражнения на выносливость – кросс на дистанцию 1 и 3 км, плавание 500 м.

По итогам сдачи нормативов треть военнослужащих штаба ЦВО получили отличные оценки. В ходе проверки был отмечен возросший уровень подготовленности военнослужащих.

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