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15.07.2017 (15:23)

Состоялись первые спортивные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья!» среди семей офицеров НЦУО

На базе спортивного комплекса «Искра» состоялись первые спортивные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья!» среди семейных команд Национального центра управления обороной (НЦУО).

Старт первым семейным соревнованиям дал начальник управления (информационно-коммуникационных систем) – заместитель начальника НЦУО генерал-майор Сергей Богданов.

В культурно-спортивном мероприятии приняли участие более 30 семейных команд, которые смогли посоревноваться между собой в ловкости, быстроте, силе, перетягивании каната, прыжках через скакалку.

Также для участников соревнований, гостей и болельщиков с показательными выступлениями приемов рукопашного боя выступили курсанты Московского общевойскового командного орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменного училища. 

Культурно-спортивное мероприятие направлено на укрепление семейных отношений, повышение интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт , НЦУО РФ
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