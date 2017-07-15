15.07.2017 (15:23)

Состоялись первые спортивные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья!» среди семей офицеров НЦУО

На базе спортивного комплекса «Искра» состоялись первые спортивные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья!» среди семейных команд Национального центра управления обороной (НЦУО).

Старт первым семейным соревнованиям дал начальник управления (информационно-коммуникационных систем) – заместитель начальника НЦУО генерал-майор Сергей Богданов.

В культурно-спортивном мероприятии приняли участие более 30 семейных команд, которые смогли посоревноваться между собой в ловкости, быстроте, силе, перетягивании каната, прыжках через скакалку.

Также для участников соревнований, гостей и болельщиков с показательными выступлениями приемов рукопашного боя выступили курсанты Московского общевойскового командного орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменного училища.

Культурно-спортивное мероприятие направлено на укрепление семейных отношений, повышение интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.

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