15.07.2017 (15:17)

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершился конкурс на лучшего артиллериста и лучшего ракетчика Сухопутных войск

В Южном военном округе (ЮВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершились ежегодные всеармейские состязания командиров артиллерийских батарей и конкурс по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, проводимый раз в два года.

Начальник боевой подготовки — заместитель начальника ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск полковник Юрий Зарицкий высоко оценил уровень подготовки офицеров.

Победители определены по сумме набранных баллов, полученных за все разделы программы конкурса и состязаний.

Среди офицеров-ракетчиков первое место занял капитан Дмитрий Абакумов (ЮВО), второе место занял капитан Вениамин Иванов (ЗВО), третье — капитан Руслан Гибадулин (ЗВО).

Среди командиров артиллерийских дивизионов победил капитан Александр Поляков (ЗВО), второе место у капитана Роман Хисматов (ВВО), немного ему уступил майор Евгений Карташов (ЮВО).

Среди командиров артиллерийских батарей первое место разделили старший лейтенант Рустем Халиулин (Михайловская военная артиллерийская академия и старший лейтенант Александр Капуста (Национальная. гвардия), «серебро» — у капитана Александр Шкилов (ВВО), «бронза» — у капитана Александра Синчаковича (ЮВО).

В соревнованиях приняли участие офицеры-ракетчики и артиллеристы —победители второго этапа конкурса от Центрального, Восточного, Западного, Южного военных округов, а также победители от Воздушно-десантных войск, Северного флота и Национальной гвардии Российской Федерации.

Конкурсанты показали высокие навыки в управлении огнем, выполнили комплексные огневые задачи с боевой стрельбой, одновременно с двух направлений, днем и ночью. Каждый участник выполнил по три огневые задачи с командно-наблюдательных пунктов, развернутых на местности, и командирских машин управления огнем. Сданы нормативы по физической подготовке, а также проверены знания и навыки по технической и специальной подготовкам.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице