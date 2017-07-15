15.07.2017 (14:43)

Три танка «Шерман», поднятые специалистами Северного флота со дна Баренцева моря, доставлены в Североморск

Сегодня в Североморск килекторное судно Северного флота (СФ) КИЛ-143 доставило три американских средних танка «Шерман» времён Второй мировой войны с затопленного с 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон».

Два танка «Шерман» были подняты специалистами аварийно-спасательного отряда СФ в начале текущей недели, и еще один – в четверг, 13 июля.

Как заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, лично контролировавший ход подводно-технических работ на «Томасе Дональдсоне», «поднятые на поверхность танки находятся в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время наши специалисты приступят к реставрационно-восстановительным работам, опыт которых накоплен в ходе восстановления двух танков, поднятых со дна Баренцева моря в прошлые годы».

Аварийно-спасательный отряд СФ в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов прибыл к западной оконечности острова Кильдин 3 июля. Здесь на глубине 50-60 метров лежит американский сухогруз «Томас Дональдсон», перевозивший ценный для Советского Союза груз и затопленный за несколько месяцев до окончания Великой Отечественной войны.

На историческом подводном объекте специалисты СФ работают уже более пяти лет. Экспонаты, поднятые с борта «Томаса Дональдсона» и восстановленные моряками Северного флота выставлены в различных музеях России. Дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и паровая лебёдка переданы Северным флотом в фонды Северного морского музея в Архангельск.

Один танк «Шерман» выставлен в музее инженерных войск и артиллерии в Санкт-Петербурге. Еще один «Шерман», который североморцам удалось восстановить до заводского состояния (он может перемещаться своим ходом), выставлен в экспозиции музея ВВС Северного флота. В этом же музее вскоре будет выставлен еще один уникальный экспонат с американского сухогруза – паровоз, который в настоящее время восстанавливают специалисты Северного флота.

В ближайшее время работы на «Томасе Дональдсоне» будут продолжены. Киллекторное судно в месте проведения подводно-технических работ сменит самоходный плавкран.

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