15.07.2017 (14:39)

Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов отметил высокую готовность здания новой клиники ВМА им. С.М. Кирова

Здание новой многопрофильной клиники Военно-медицинской академии (ВМА) им. С.М. Кирова площадью 150 тыс. кв метров, которое строится в историческом центре Санкт-Петербурга, находится в высокой степени готовности. Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов, который сегодня по поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу осмотрел ход строительства.

«Готовность очень высокая. Мы сделали дело, теперь надо его завершить», — сказал Руслан Цаликов.

Сооружение многопрофильной клиники ВМА, начатое в 2014 году, стало первым крупным строительством в академии, основанной в 1798 году, за последние 200 лет, по настоящее время военные врачи использовались исторические корпуса. Единый комплекс создан по особому проекту, он состоит из 7 многоэтажных корпусов, связанных между собой центральным коммуникационным ядром. Среди особенностей проекта — полностью разведенные логистические потоки: пациенты, курсанты вуза, врачи и обслуживающий персонал будут перемещаться по отдельным маршрутам, не мешая друг другу.

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