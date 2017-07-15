15.07.2017 (14:06)

Более тысячи выпускников ВМА им. С.М. Кирова принесли клятву врача России

Более тысячи выпускников Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА) принесли клятву врача России во время традиционной церемонии, которая в этом году впервые прошла в Петропавловской крепости. На площади у собора во имя апостолов Петра и Павла, где проходило торжество, собралось несколько тысяч человек — родные и близкие врачей, которые сегодня получали дипломы.

«Вы только что получили дипломы, принесли клятву врача, — приветствовал выпускников первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов, — и с этого момента в вашей жизни происходят серьезные изменения: вы уже давали присягу, сегодня вы дополнили ее клятвой верности врачебным традициям. Профессия военного врача незаменима в Вооруженных Силах, около 100 тысяч человек служат в военно-медицинской службе. Главное предназначение военного врача — здоровье нашего бойца, нашего офицера». Руслан Цаликов пожелал им хранить верность клятве, которую они дали.

«Будучи одновременно офицерами и врачами, вы должны обеспечить здоровье нашей нации, через здоровье солдат, офицеров, генералов», — добавил замглавы военного ведомства. От имени Министра обороны он поздравил выпускников с этим знаменательным днем и пожелал, чтобы у них все получилось, чтобы служба приносила им радость.

Церемонию в Петропавловской крепости завершило прощание выпускников с боевым знаменем ВМА и торжественный марш.

В 2017 году ВМА окончили более 1000 выпускников: курсанты и слушатели по различным направлениям подготовки, гражданские специалисты, а также представители иностранных государств, которые обучались в академии.

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