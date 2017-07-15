15.07.2017 (13:53)

В мероприятиях по обеспечению безопасности военной службы задействовали личный состав соединений и частей ЮВО

В июле текущего года в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) под руководством заместителей командиров организовано проведение целевых дней и недель по изучению отдельных вопросов безопасности военной службы.

Более 10 направлений деятельности, связанных с сохранностью жизни и здоровья военнослужащих, включили в себя мероприятия месячника безопасности военной службы.

Так, по направлению деятельности служб материально-технического обеспечения были проведены дни пожарной безопасности и электробезопасности, во время которых с личным составом пожарных расчетов были организованы практические занятия по ликвидации очагов возгорания военных объектов.

В целях исключения дорожно-транспортных происшествий, в том числе на личном транспорте, вместе с заместителями командиров частей по технической части перед военнослужащими выступили инспекторы военной автоинспекции. В рамках профилактических мероприятий военным водителям напомнили о культуре вождения и соблюдения правил дорожного движения (ПДД).

О соблюдении санитарно-эпидемиологических норм личному составу воинских частей рассказали представители медицинской службы округа.

Также военнослужащим напомнили о требованиях соблюдать правила уставных взаимоотношений и требований уставов, а также напомнены требования безопасности при обращении с оружием во время несения караульной службы и на занятиях по боевой подготовке.

Мероприятия месячника безопасности военной службы нацелены на реальное повышение эффективности принимаемых мер по созданию и обеспечению безопасных условий в процессе повседневной деятельности, при проведении занятий по боевой подготовке, несении боевого дежурства, при обслуживании вооружения и военной техники.

Командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым поставлена задача: направить деятельность комиссий по безопасности военной службы, сформированных в воинских частях, на своевременное выявление угроз безопасности и определение опасных факторов, которым подвергаются военнослужащие.

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