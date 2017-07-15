15.07.2017 (13:14)

В Ставропольском крае юнармейцы 5 дней изучали особенности профессии снайпера

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае завершился военно-полевой сбор членов общественного военно-патриотического движения «Юнармия».

В течение пяти дней более 100 старшеклассников под руководством опытных офицеров и сержантов изучили особенности профессии «снайпер», основы тактической, медицинской и строевой подготовки, безопасности военной службы, правил обращения со стрелковым оружием, способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности.

В ходе проведения сбора все участники получили представление об условиях службы и быта военнослужащих, ознакомились с учебно-материальной базой, вооружением, военной техникой и средствами связи, применяемыми на общевойсковом полигоне Николо-Александровский.

По мнению командования соединения ЮВО, подобные сборы допризывной молодежи позволят в будущем при поступлении новобранцев на военную службу быстрее им адаптироваться в воинских коллективах, получить профессиональные навыки по военно-учетным специальностям.

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