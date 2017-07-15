15.07.2017 (12:41)
Морские пехотинцы Балтийского флота выполнили прыжки с парашютом
Более 200 военнослужащих выполнили прыжки с оружием и дополнительным снаряжением на высотах 900 и 1200 метров с транспортных самолетов Ан-26 авиабазы морской авиации Балтийского флота.
В процессе боевой подготовки военнослужащие на практике отработали три основных этапа: прыжки без оружия, прыжки с оружием и десантирование с дополнительным снаряжением, в которое входили специальные десантные контейнеры. Кроме того, «черные береты» на земле в составе подразделений решали различные учебно-боевые тактические задачи.
В общей сложности с начала года морпехи Балтийского флота совершили уже более 1 тыс. 500 парашютных прыжков.
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