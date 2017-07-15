Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

15.07.2017 (12:41)

Морские пехотинцы Балтийского флота выполнили прыжки с парашютом

Более 200 военнослужащих выполнили прыжки с оружием и дополнительным снаряжением на высотах 900 и 1200 метров с транспортных самолетов Ан-26 авиабазы морской авиации Балтийского флота.

В процессе боевой подготовки военнослужащие на практике отработали три основных этапа: прыжки без оружия, прыжки с оружием и десантирование с дополнительным снаряжением, в которое входили специальные десантные контейнеры. Кроме того, «черные береты» на земле в составе подразделений решали различные учебно-боевые тактические задачи.

В общей сложности с начала года морпехи Балтийского флота совершили уже более 1 тыс. 500 парашютных прыжков.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false