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15.07.2017 (12:25)

Корабль БФ отработал в море элементы второй курсовой задачи с артиллерийскими стрельбами

Малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» Балтийской военно-морской базы Балтийского флота успешно отработал в море элементы второй курсовой задачи (К-2) с выполнением артиллерийских стрельб по морской цели.

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, корабль успешно выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника.

Во время выхода в море экипаж малого противолодочного корабля провел комплекс артиллерийских стрельб по морской надводной цели. В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

После артиллерийских стрельб кораблем были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, проведены учения по радиоэлектронной борьбе.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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