15.07.2017 (12:16)

Военные священники Каспийской флотилии вместе с моряками выходят в море и участвуют в учениях морской пехоты

За шесть месяцев текущего учебного года помощники командиров бригад по работе с верующими военнослужащими двух корабельных соединений Каспийской флотилии в Астрахани и Махачкале провели более 100 различных религиозных мероприятий и бесед.

Кроме того, священник Русской православной церкви иерей Илья Кишко и имам Ахмад Магомедбеков участвовали в мероприятиях боевой подготовки. В частности, в ходе проведения внезапных проверок боевой готовности, корабельных учений, сбор-походов и тактических учений подразделений морской пехоты клирик Русской православной церкви выходил в море на малых артиллерийских кораблях «Волгодонск» и «Махачкала», а имам проводил религиозные мероприятии с военнослужащими морской пехоты. Также помощники командиров по работе с верующими военнослужащими организовали и оборудовали в соединениях кораблей молельные комнаты для оправления богослужебных обрядов и удовлетворения религиозных потребностей военнослужащими.

Совместно с офицерами отдела по работе с личным составом священнослужители провели ряд встреч воинских коллективов с учащимися школ и других учебных заведений городов Астрахань и Махачкала, организовали экскурсии личного состава к местам, имеющим духовную и культурно-историческую ценность.

Как отмечают командиры корабельных соединений, присутствие и работа в воинских коллективах священнослужителей благотворно влияет на духовный и моральный облик офицеров и матросов, а беседы с ними помогают военнослужащим в выполнении задач военной службы.

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