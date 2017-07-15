15.07.2017 (11:18)

Более 500 штатных снарядов израсходовано при выполнении упражнений контрольных стрельб из танков Т-90А на полигоне Прудбой

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом на полигоне Прудбой.

В ходе трехдневного мероприятия израсходовано более 500 125-мм снарядов к танковой пушке и свыше 10 тыс. патронов к крупнокалиберному пулемету «Корд».

Стрельба велась с ходу из танка Т-90А штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 метров.

Также проведены занятия на учебных местах по изучению основ и правил стрельбы, решению огневых задач, разборке сборке спаренного пулемета ПКТМ и зенитного пулемета «КОРД» калибром 12,7 мм.

Боевая подготовка в мотострелковом соединении спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне, в дневное и ночное время.

На занятие по огневой подготовке привлекалось более 150 военнослужащих, задействовано около 20 единиц вооружения и военной техники.

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