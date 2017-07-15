15.07.2017 (10:38)

На Черноморском флоте завершилась проверка боевой готовности сил

На Черноморском флоте завершились мероприятия проверки боевой готовности сил, в ходе которой по тревоге были подняты отдельные береговые и корабельные соединения ЧФ, проверена способность береговых и корабельных соединений и частей к выполнению задач по предназначению.

В ходе проверки начавшейся 12 июля, морские пехотинцы отработали действия по погрузке техники и личного состава в большие десантные корабли, экипажи минно-тральных кораблей ЧФ осуществили траление фарватеров на минно-опасных направлениях, корабли соединений ракетных катеров и охраны водного района выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям, а расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» совместно с ракетными катерами выполнили электронные пуски, отработав нанесение ракетного удара по группировке кораблей условного противника.

В ходе проверки готовности сил задачи в море выполняли более 20 кораблей и судов обеспечения и около 100 единиц боевой и специальной техники береговых соединений флота.

В настоящее время силы Черноморского флота, поднятые по тревоге в ходе проверки боевой готовности, возвращены в пункты постоянной дислокации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице