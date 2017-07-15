15.07.2017 (09:26)

На территории Краснодарского ВВАУЛ прошло открытие бюстов Героям Советского Союза

На территории Краснодарского ВВАУЛ в рамках проекта «Аллея Российской Славы», в целях увековечивания памяти прославленных Героев авиаторов, военно-патриотического воспитания курсантов училища и в честь 105-летия со дня рождения Героя Советского Союза, легендарной летчицы Магубы Гусейновны Сыртлановой и в рамках празднования 80-летия беспосадочного перелёта Москва – Северный полюс – Калифорния, США на самолете АНТ-25 (РД-1), командиром экипажа которого был выдающийся летчик-испытатель, Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Громов Михаил Михайлович, состоялось торжественное открытие бюстов этим выдающимся людям.

Подвиги Магубы Сыртлановой и Михаила Громова – несомненная гордость России и нашего училища, это героический пример стойкости, мужества и служения Родине в годы Великой Отечественной войны.

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