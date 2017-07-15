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15.07.2017 (08:10)

22 боевых корабля и катера ВМФ, принимающих участие в Главном Военно-Морском параде в Санкт-Петербурге, совершили проход по Неве в рамках первой ночной тренировки

22 боевых корабля и катера, принимающих участие в Главном Военно-Морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге  30 июля, совершили первый проход по реке Нева в ходе первой ночной тренировки.

В строю кильватера по установленному фарватеру в р.Нева прошли малые ракетные корабли, морские тральщики, противодиверсионные и патрульные катера. Среди них малый ракетный корабль «Серпухов», корабль противоминной обороны «Александр Обухов», противодиверсионные катера  типа «Грачонок», патрульные катера «Раптор», десантные катера.

 В ходе первой ночной тренировки на Неве отрабатывались элементы движения кораблей в строю кильватера и удержания заданного курса на малых скоростях хода, обмен сигналами и организация связи.   Проверялись действия корабельных расчетов "Главный командный пункт корабля - Боевой информационный пост - Штурман", действия личного состава штурманских боевых частей кораблей, организация несения вахтенной службы на ходу.    В ближайшие недели в акватории Невы пройдет ряд тренировок и репетиций на этапе подготовки к Главному Военно-Морскому параду, который состоится 30 июля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Военные парады
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