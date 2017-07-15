15.07.2017 (06:44)

В акватории Амурского залива завершается установка рейдового оборудования

Киллекторное судно «КИЛ-498» завершает установку рейдового оборудования для формирования парадного строя кораблей в акватории Амурского залива во Владивостоке.

В акватории Амурского залива завершается установка бочек (специальных швартовых устройств) к которым будут пришвартованы корабли Тихоокеанского флота. Формирование парадного строя кораблей начнётся после 24 июля.

В торжественных мероприятиях посвященных празднованию Дня ВМФ в акватории Амурского залива примут участие около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения флота. Из них в парадный строй будут выстроены 12 кораблей Тихоокеанского флота. В их числе флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», большой десантный корабль «Николай Вилков», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», судно связи «Карелия», госпитальное судно «Иртыш», спасательное судно «Алагез», ракетный катер «Р-79», базовый тральщик «БТ-100», подводная лодка «Комсомольск на Амуре» и пограничный сторожевой корабль «Сапфир».

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