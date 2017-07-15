15.07.2017 (05:38)

В общевойсковом объединении ВВО Приморского края проверили физподготовку офицеров

В общевойсковом объединении ВВО завершила работу комиссия управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации. Основной целью работы комиссии была проверка уровня физической подготовки у офицеров всех категорий и групп.

На протяжении четырёх дней специалисты управления физподготовки работали в соединениях и частях объединения. За это время проверке подверглись около 700 офицеров управления объединением.

В зависимости от категории, военнослужащие сдавали от трех до пяти нормативов на силу, быстроту и выносливость.

По итогам работы комиссии объединение получило оценку «хорошо». 30% офицеров получили высший уровень. Кроме того, комиссия проверила правильность начисления дополнительных выплат за отличные физические показатели и определила лучших по уровню подготовки в этом периоде.

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