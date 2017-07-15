15.07.2017 (06:00)

Космодрому Плесецк исполнилось 60 лет

Космодром Плесецк, который сегодня отмечает свой 60-летний юбилей, расположен на территории Архангельской области и является самым северным космодромом в мире. Он простирается с севера на юг на 46 км и с востока на запад на 82 км.

Его история начинается 11 января 1957 года, когда было принято постановление Правительства СССР о создании военного объекта с условным наименованием «Ангара». Он создавался как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7, разработка которых велась в ОКБ-1 под руководством С.П. Королёва.

Когда в начале 60-х годов прошлого века возникла необходимость расширения масштабов космической деятельности, руководством государства принимается решение об использовании стартовых комплексов в Плесецке для запусков космических аппаратов.

17 марта 1966 года в 13 часов 28 минут на космодроме Плесецк состоялся запуск первого космического аппарата.

Космический аппарат «Космос-112» (КА обзорного наблюдения «Зенит-2») был выведен ракетой-носителем «Восток-2» на низкую околоземную орбиту. В последующие годы здесь было испытано свыше 60 типов космических аппаратов.

За заслуги в создании, испытании и производстве специальной техники 22 февраля 1968 года космодром награжден орденом Красного Знамени, а 18 января 1977 года космодрому вручен орден Трудового Красного Знамени за успехи в создании новых образцов оружия и боевой техники.

Официальный статус космодром приобрел в соответствии с Указом Президента РФ от 11 ноября 1994 года.

К 2017 году с его стартовых площадок выведены на околоземные орбиты свыше 2000 космических аппаратов различного назначения, проведено около 1600 пусков ракет-носителей, испытано 11 космических ракетных комплексов, 60 типов космических аппаратов. С территории космодрома произведено около 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет. Испытано 13 ракетных комплексов, 3 из которых несут боевое дежурство в настоящее время.

Сегодня космодром Плесецк представляет собой сложный научно-технический комплекс, выполняющий задачи в интересах видов и родов Вооруженных Сил России.

В его составе – стартовые комплексы с пусковыми установками ракет-носителей, технические комплексы подготовки ракет космического назначения и космических аппаратов, многофункциональная заправочно-нейтрализационная станция (ЗНС) для заправки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов компонентами ракетных топлив, 1473 здания и сооружения, 237 объектов энергоснабжения.

Космодром располагает разветвленной сетью автомобильных дорог (300 км) и железнодорожных путей (326 км), авиационной техникой и аэродромом первого класса, позволяющим эксплуатировать воздушные суда с максимальной посадочной массой до 220 тонн, такие как ИЛ-76, ТУ-154, средствами связи, включая космическую.

В настоящее время на космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого класса «Ангара-1.2», «Союз-2.1в», «Рокот», среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», тяжелого класса «Ангара-А5».

Средства измерений космодрома выполняют сбор и математическую обработку траекторной и телеметрической информации при пусках ракет космического назначения и МБР. В состав средств измерений входят измерительные пункты, расположенные в городах Мирный, Северодвинск, Нарьян-Мар, Норильск.

Баллистическое и аналитическое обеспечение пусков ракет-носителей, осуществляемых с космодрома, позволяет проводить полный анализ лётно-технических характеристик пусков всех типов ракет космического назначения, обеспечивать баллистическое и навигационное сопровождение запусков космических аппаратов.

Являясь крупнейшим космодромом, расположенным на территории России, Плесецк в перспективе должен стать главным местом старта большинства космических аппаратов, в первую очередь в интересах обороны и безопасности страны. Именно здесь ведется создание и отработка перспективных ракетно-космических комплексов «Союз-2» и «Ангара», построенных на современной отечественной элементной базе и призванных обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия.

Ввод в штатную эксплуатацию этих комплексов позволит обеспечить возможность запуска всех космических аппаратов оборонного назначения с российской территории, то есть действительно гарантированную независимость отечественного военного космоса.

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