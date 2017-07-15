15.07.2017 (04:28)

Молодые водители ВВО совершат многокилометровые марши

Военнослужащие по призыву соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) привлечены к курсам доподготовки водителей колесной и гусеничной техники.

В течение месяца молодым военнослужащим, спланированным к назначению на должности водителей колесной автомобильной и бронетанковой техники, предстоит совершенствовать теоретические, технические и практические знания и навыки.

В ходе практического вождения военнослужащие на колесной и бронетанковой технике в составе колонн совершат марши по пересеченной местности, а также освоят организацию привалов, техническое обслуживание в полевых условиях и другие аспекты эксплуатации техники.

Завершатся курсы тактико-специальными учениями с совершением 30-километрового, 100-километровых дневного и ночного маршей.

По итогам доподготовки все водители, успешно справившиеся с учебной программой, приступят к выполнению служебных обязанностей.

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