15.07.2017 (03:34)

Военные повара ВВО в Забайкалье учатся готовить пищу в полевых условиях

В Восточного военного округа (ВВО), начались практические занятия с курсантами военной школы поваров, дислоцированной в Забайкальском крае. Занятия проводятся на полевых кухнях и подвижной хлебопекарне.

В ходе мероприятий военнослужащие выполнят нормативы по приготовлению полноценного обеда с количественным расчётом на мотострелковую роту. Военные пекари произведут закваску теста и выпечку хлеба в полевых условиях. Пища будет оценена по вкусовым качествам и времени приготовления.

На заключительной стадии обучения с военными поварами будет проведен кулинарный конкурс. Военнослужащие планируют приготовить борщ, суп гороховый, плов, винегрет, салат овощной.

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