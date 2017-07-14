14.07.2017 (22:31)

В дальней авиации прошли учения с экипажами Ту-22М3

Командованием дальней авиации проведено два летно-тактических учения с экипажами дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

В рамках учений летный состав отработал вывод авиационной техники из-под удара с перебазированием на оперативный аэродром, а также полеты на боевое применение авиационных средств поражения.

В рамках учений летчики Воздушно-космических сил выполнили практические пуски управляемых авиационных ракет и бомбометание авиационных бомб массой около 250 килограмм по наземным целям, обозначающим объекты инфраструктуры условного противника.

В учениях было задействовано более 10 самолетов Ту-22М3 авиационных полков, дислоцированных в Калужской и Иркутской областях,

а также два полигона для боевого применения.

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