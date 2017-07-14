14.07.2017 (22:12)

В военных округах, родах войск и Северного флота завершился третий этап конкурса по полевой выучке подразделений РЭБ

В военных округах, родах войск и Северного флота завершился третий этап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе конкурса военнослужащие выполнили комплексные тактико-специальные задачи, включающие элементы управления экипажем, боевого применения техники, ориентирования на местности, преодоления зараженных участков местности и отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.

Более 300 военнослужащих в составе 74 экипажей основных образцов специальной техники РЭБ и КТК.

Лучшие результаты показали экипажи (расчеты):

ст. лейтенанта Редченко М.М. (войсковая часть 34048, РВСН) - 914 балла;

ст. сержанта Красникова М.С. (войсковая часть 64055, ЗВО) – 622 балла.

По результатам испытаний для участия в четвертом (заключительном) этапе конкурса, проводимом под руководством начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации, отобрано 24 экипажа (расчета).

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