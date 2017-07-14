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14.07.2017 (21:15)

Инженерные подразделения за полгода ВДВ обезвредили более 1000 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

Инженерные подразделения Воздушно-десантных войск России в за более чем полугодовой период 2017 года обезвредили более 1000 взрывоопасных предметов на территории Западного и Южного военных округов.

Разминированию и очистке подлежали территории, на которых велись боевые действия времен Великой Отечественной войны.

В ходе проведения работ по уничтожению обнаруженных подозрительных и опасных взрывоопасных предметов десантники реализовали более 200 заявок выданных на проведение специальных поисковых работ и разминирование.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска
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