14.07.2017 (14:51)

Военнослужащие России и руководство Южной Осетии почтили память погибших за независимость республики

Военнослужащие 4-й российской базы и руководство Южной Осетии приняли участие в мероприятиях, посвященных 25-летию ввода миротворцев в эту республику.

«Есть события, значение которых не тускнеет с течением времени, – сказал ВрИО начальника российской военной базы полковник Алексей Плисов, выступая на митинге. – Напротив, каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчёркивает их величие, их определяющую роль в истории того или иного народа. Именно к таким относится событие, произошедшее 14 июля 1992 года, когда согласно Дагомысским соглашениям на землю Южной Осетии были введены трехсторонние Смешанные силы по поддержанию мира».

Он напомнил, что в 1992 году эти задачи были возложены на главу Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГО и ЧС) Сергея Шойгу.

«Созданная команда сумела в кратчайшие сроки снизить напряженность в регионе, остановить кровопролитие и создать условия для перехода к мирной жизни. Но в августе 2008 года им пришлось испытать вероломство своих вчерашних товарищей по оружию из грузинского миротворческого батальона, одними из первых принять на себя удар агрессора», – сказал полковник Алексей Плисов.

«Проявив героизм и мужество, воины-миротворцы стойко отражали натиск врага, ценою многих жизней сдерживая его наступательный порыв до подхода российских войск. Сегодня каждая из этих жертв заслуживает того, чтобы мы склонили голову в память о ней», – подчеркнул ВрИО начальника базы.

После этого президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, руководство республики и российские военнослужащие почтили погибших минутой молчания.

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