14.07.2017 (19:26)

Российские военнослужащие в ходе проверки в Таджикистане уничтожили «Ураганами» условную бандгруппу

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» российской военной базы в Таджикистане в ходе внезапной проверки нанесли в пятницу на полигоне Харбмайдон удар по условной бандгруппе на удалении 15 км.

В подготовке данных для стрельбы приняли участие офицеры Вооруженных сил Таджикистана, объективный контроль подтвердил полное уничтожение целей.

Ранее дивизион большой мощности в составе военной базы был поднят по тревоге, восемь пусковых и транспортно-заряжающих машин совершили 280-километровый марш в район выполнения задач, после чего расчеты оборудовали и замаскировали позиции.

В ходе стартовавшей в пятницу внезапной проверки боевой готовности более 3 тыс. военнослужащих Вооруженных сил России и Таджикистана при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации совместно выполняют учебно-боевые задачи в единой оперативной обстановке.

С российской стороны практические действия штабов и войск проверяет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий, с таджикистанской - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Эмомали Собирзода.

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