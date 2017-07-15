15.07.2017 (00:00)

Весенний призыв граждан на военную службу завершен

Весной 2017 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, воинские формирования и другие войска было призвано и направлено 142 тыс. человек.

Все новобранцы перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета, несессерами, банковскими и персональными электронными картами.

Для прохождения военной службы женатые призывники, имеющие детей, а также больных и пенсионного возраста родителей, направлялись, по возможности, вблизи мест их проживания.

Для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано

9 воинских эшелонов. Все призывники при следовании к местам прохождения военной службы были обеспечены рационами питания на весь путь следования. При следовании воинскими эшелонами более трех суток питание новобранцев было организовано в вагонах-ресторанах.

За весеннюю призывную кампанию воинскими эшелонами было перевезено более 7,2 тыс. призывников.

В воинские части, дислоцированные в отдалённых регионах, таких как Камчатский край и Сахалинская область, доставка молодого пополнения осуществлялась на самолётах военно-транспортной и гражданской авиации.

Воздушным транспортом перевезено более 15 тыс. человек, было осуществлено 17 самолетовылета военно-транспортной и 328 рейсов гражданской авиации.

Одной из особенностей весенней призывной кампании стало предоставление отсрочки гражданам, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования, на весь период обучения (ранее отсрочка предоставлялась в таких случаях до достижения возраста 20 лет).

Соответствующие изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу 1 января 2017 г.

Этой весной почти каждый пятый новобранец, отправленный для прохождения военной службы в войска, имел высшее образование. Им была предоставлена возможность выбора службы по призыву – 1 год или службы по контракту – 2 года. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти службу в научных ротах. Весной было направлено в данные подразделения 356 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу 649 человек).

Также пополнялись и спортивные роты. Весной в эти подразделения было направлено 199 человек (всего в спортивных ротах проходят службу 380 человек). Напомним, чтобы попасть в спортивные роты как минимум нужно быть кандидатом в сборную России по олимпийским видам спорта.

Продолжена практика присутствия родителей новобранцев на заседаниях призывных комиссий (более 7,6 тыс. родителей, а также более 2 тыс. представителей общественных организаций принимали участие на постоянной основе в работе призывных комиссий).

Практика призывных кампаний показывает, что молодые люди, прибывшие в районные отделы военных комиссариатов в её начале, имеют более широкий выбор видов Вооруженных Сил и родов войск для прохождения службы. Единственное ограничение в этом вопросе – это годность призывников по состоянию здоровья для службы в тех или иных войсках, а также результаты профессионального психологического отбора.

В соединения и воинские части весной 2017 года направлены более 27 тыс. граждан, подготовленных по военно-учетным специальностям, в том числе более 17 тыс. – в ДОСААФ России.

В эту призывную кампанию для прохождения альтернативной гражданской службы на сегодняшний день направлено 395 человек. Всего альтернативную службу проходят 970 человек.

Что касается граждан, не явившихся в военкоматы, то их количество с каждым годом существенно уменьшается и в настоящее время не превышает 0,2% от числа вызывавшихся на призывные мероприятия.

Каждую призывную кампанию работает «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

На «прямую телефонную линию», которая работала с 15 мая по 15 июля, поступило более 100 звонков, при этом граждане в основном интересовались не о том, как получить отсрочку, а о порядке и условиях прохождения службы, как попасть в элитные войска.

Ежегодно в Минобороны России проводится конкурс среди регионов Российской Федерации на лучшую организацию работы по подготовке граждан к военной службе и призыва на военную службу. По итогам конкурса за 2016 год первое место заняла Белгородская область.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2017 г. № 135 на военную службу призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 142 тыс. человек.

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