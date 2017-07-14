14.07.2017 (18:48)

Эшелон с военной техникой из Китая прибыл в Новосибирск для участия в конкурсе разведчиков в рамках АрМИ-2017

Эшелон с военной техникой Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыл на железнодорожную станцию Новосибирск для участия в международном конкурсе разведчиков в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017).

Китайские боевые машины пехоты, внедорожники и грузовая техника выехали железнодорожным транспортом из южнокитайского города Гуанчжоу 28 июня и сегодня прибыли на станцию разгрузки Новосибирск-Южный. Эшелон в общей сложности преодолел почти 5 тыс. км. После разгрузки технику доставят в специально оборудованные места хранения, в которых предусмотрена возможность ее технического обслуживания и подготовки к предстоящим состязаниям. На данной технике китайские военные будут состязаться в конкурсе механиков-водителей разведывательных подразделений.

В международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2017», который пройдет с 29 июля по 6 августа на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища, примут участие команды из Белоруссии, России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Египта, Зимбабве и Китая.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет в пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выхода разведывательного отделения в тыл противника, а также проведения разведывательной засады.

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