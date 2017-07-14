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14.07.2017 (17:53)

Экипаж БДК «Кондопога» Северного флота отработал высадку морского десанта на необорудованное побережье

Экипаж большого десантного корабля «Кондопога» совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработал вопросы морской десантной подготовки с погрузкой военной техники в твиндек способом на упор и дальнейшей высадкой на плав.

Тренировка прошла в губе Грязная Кольского залива. В ней были задействованы 15 бронетранспортёров БТР-80 и два плавающих транспортёра ПТС-2, которые обеспечивали безопасность при вождении техники на плаву.

Моряки выполнили элементы маневрирования и балансировки корабля при приеме морского десанта, а механики-водители совершенствовали навыки по заезду в твиндек десантного корабля.

После погрузки техники десантный корабль отходил на заданную дистанцию от берега, опускал носовую аппарель, и водители БТР-80 выводили машины из твиндека в воду.

При движении по воде к берегу морские пехотинцы отрабатывали навыки маневрирования в строю и наведения оружия на береговые цели без открытия огня.

Тренировки по морской десантной подготовке с экипажами бронетранспортёров продлятся в течение нескольких дней.

Морская десантная подготовка является одним из основных элементов боевой учебы морских пехотинцев, позволяющая в полной мере отработать слаженность действий и тактику высадки морского десанта на необорудованное побережье.

Пресс-служба Северного флота
Экипаж БДК «Кондопога» Северного флота отработал высадку морского десанта на необорудованное побережье

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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Специальная подготовка , Морской десант
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