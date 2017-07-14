14.07.2017 (17:24)

В ЦВО прошел чемпионат по военно-прикладному плаванию

В Рощинском гарнизоне состоялся чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по военно-прикладному плаванию. 78 спортсменов из воинских частей, соединений и объединений, а также вузов, расположенных на территории округа, выявляли сильнейшего в различных водных дисциплинах.

Военнослужащие состязались в плавании на 100 м вольным стилем в обмундировании с привязанными к поясу сапогами и макетом автомата Калашникова весом 4 кг, а также в эстафете 4х50 вольным стилем, нырянии в длину и комбинированной эстафете 4х50.

По сумме четырех видов программы чемпионата сильнейшими стали военнослужащие из Екатеринбурга, второе место заняли спортсмены из Новосибирска, бронзовыми призерами стали пловцы из Тольятти.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице