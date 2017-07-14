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14.07.2017 (17:15)

Летчики Балтийского флота бомбами уничтожили наземные цели

Экипажи новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота провели прицельное бомбометание по полигону в Калининградской области.

В рамках плановых полетов пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения наземных целей, осуществив практическое бомбометание с целью прикрытия сухопутной группировки войск с воздуха.

В рамках плановых полетов на учебно-боевое применение экипажи Су-30СМ и Су-24 выполнили прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Упражнение производилось на высоте от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне.

Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Морская авиация , Западный военный округ , Учения
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